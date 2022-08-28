وزير خارجية باكستان: البلاد بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع الفيضانات

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إن البلاد بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع الفيضانات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية باكستان: لم أشهد في حياتي دمارا بهذا الحجم.

وفى وقت سابق أفاد تقرير الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر، أن الفيضانات في باكستان قتلت ما يقرب من ألف شخص بينهم أطفال، كما أدت الفيضانات المدمرة إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص وألحقت أضرارًا بأكثر من نصف مليون منزل في مناطق متعددة في جميع أنحاء البلاد. وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا.

وأضاف التقرير أنه فقد ما يقرب من 710 آلاف رأس من الماشية ، ودمرت آلاف الكيلومترات من الطرق والجسور وتتسبب الفيضانات في دمار يشبه الزلزال.