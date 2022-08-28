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الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: نزوح 3.1 مليون شخص بسبب فيضانات باكستان

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:25 م
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: نزوح 3.1 مليون شخص بسبب فيضانات باكستان فيضانات - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أفاد تقرير الإتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر أن الفيضانات في باكستان قتلت ما يقرب من ألف شخص بينهم أطفال، كما أدت الفيضانات المدمرة إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص وألحقت أضرارًا بأكثر من نصف مليون منزل في مناطق متعددة في جميع أنحاء البلاد. وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا

وأضاف التقرير أنه فقد ما يقرب من 710 آلاف رأس من الماشية ، ودمرت آلاف الكيلومترات من الطرق والجسور وتتسبب الفيضانات في دمار يشبه الزلزال.

ومن جانبها قالت رئيسة الهلال الأحمر الباكستاني أبرار الحق: الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم حيث أدت هذه الفيضانات الغزيرة إلى تقييد حركة النقل والتنقل بشدة لافته الى انه يقدم الهلال الأحمر الباكستاني حالياً مساعدات إغاثة في 23 منطقة من أكثر المناطق تضرراً وتم نشر أكثر من 500 موظف ومتطوع في المناطق المتضررة من الفيضانات.

سيأتى ذلك حيث تشهد باكستان هطول أمطار موسمية غير طبيعية أعلى بنحو عشرة أضعاف من المعتاد ، مما أدى إلى فيضانات حضرية لا يمكن السيطرة عليها ، وفيضانات مفاجئة ، وانهيارات أرضية ، في جميع أنحاء البلاد فيما خصص الاتحاد الدولى حوالي 500 الف دولار من أموال الطوارئ الخاصة به

 

 


الأمم المتحدة

الهلال الأحمر

الصليب الأحمر

باكستان

فيضانات



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