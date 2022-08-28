نقيب المهندسين: التعليم الهندسي قضية محورية وتحظى باهتمام مجتمعي كبير

كتبت آية دعبس

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، على أن قضية التعليم الهندسى قضية محورية بالغة الأهمية، وتحظى باهتمام المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الأخطاء القديمة متمثلة فى المعاهد الهندسية الخاصة التى أثرت بالسلب على مهنة الهندسة.

وأشار النقيب فى كلمته، خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إلى أن الاجتماع الذى جمعه بوزير التعليم العالى، بحضور الدكتور حسام الدين رزق- وكيل النقابة ورئيس لجنة التعليم الهندسى، لافتًا أن وزير التعليم العالى رحب بطلب النقابة بتحديد أعداد المقبولين بالهندسة لهذا العام، وتم الاتفاق على ألّا يزيد عددهم على 25 ألفًا، مع التأكيد على المطالبة بأن لا يتعدى الفارق بين القبول بالخاص والحكومى عن 5%، وأيضًا تحديد مسار للتعليم الفنى، بأن لا يدخل كليات الهندسة إلّا من حصل على شهادة المعادلة فقط.

وأكد النقيب، على دعم فكرة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجى الكليات التكنولوجية.

واتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عدة قرارات هامة، كان على رأسها الموافقة على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، للوقوف على أى ملابسات تخص قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالى، فيما تم من تخصيص "خمسة شاليهات"، على أن تقوم اللجنة بعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى للنقابة، للخروج ببيان يوضح جميع التفاصيل والحقائق للسادة أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل فى أصول وممتلكات النقابة.

وشدد أعضاء المجلس الأعلى، على أنه لا تفريط فى أى أصل من أصول النقابة. وأكد المجلس على أن تكون قرية ريماس مصيفًا للمهندسين وأسرهم. كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد البيع لمزاد المخلفات الذى تم مؤخرًا بالنقابة العامة.

ورفض أعضاء المجلس الأعلى بشدة ما يتم على بعض "الجروبات" من تعمد الإساءة والإهانة لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب، مشددين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل من يقوم بذلك للتحقيق فورًا.

فيما أشار الدكتور حسام رزق- وكيل النقابة ورئيس لجنة التعليم الهندسى، إلى أن ملف التعليم الهندسى ملف هام، ومجلس النقابة يعمل عليه بجد، لافتًا أن وزير التعليم العالى هو أحد أفراد نقابة المهندسين، ومعنى بمهنة الهندسة، وبالتالى نعمل معًا لخدمة المهندسين والمهنة.

وفى سياق متصل، طالب أعضاء المجلس الأعلى بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم الهندسى بالنقابة، والتأكيد على أن نقابة المهندسين تشدد على اتخاذ إجراءات مؤسسية لوضع ضوابط لمخرجات التعليم الهندسى، وأن التعليم الهندسى على رأس أولويات المجلس الحالى، ونستهدف ربط سوق العمل بأعداد المقبولين، والتأكيد على التكامل مع مؤسسات الدولة لضبط ملف التعليم الهندسى فى إطار التنافس.