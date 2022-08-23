نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر دور التعليم فى رفع الوعى لمواجهة التغير المناخى

كتبت آية دعبس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "دور التعليم والتدريب في رفع الوعي المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية"، والذى تنظمه لجنة التدريب بشعبة الهندسة المعمارية تحت رعاية نقابة المهندسين ووزارة البيئة، بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري يسري الديب أمين عام النقابة، والمهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

فى كلمته الافتتاحية، أكد نقيب المهندسين، أن قضية المناخ قضية عالمية بالغة الأهمية، وأن نقابة المهندسين المصرية تتشارك وبقوة مع الجهات المختلفة للتعاون في هذا الملف، استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المهندس طارق النبراوي أنه على ثقة أن مصر بقيادتها السياسية الرشيدة ستقدم كل ما يمكن لإنجاح هذا المؤتمر العالمي، لتحقيق نتائج جيدة ومبهرة للعالم كله من خلال آراء ووجهات نظر مختلفة تقدم للجميع حلولًا تثري مناقشة التغيرات المناخية.

وأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين دائمًا جاهزة لتذليل أي عقبات وعلى استعداد دائم لاحتضان كل الفعاليات التي من شأنها تقديم المشورة لأي قضية قومية وذلك الدور يأتي في إطار دور النقابة المجتمعي.

من جانبه، أكد المهندس الاستشاري يسري الديب أمين عام النقابة، أن جميع أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة مستعدون دوما لتقديم المشورة للجميع، معربًا عن سعادته الشخصية بالحضور الكبير المشارك في المؤتمر، مما سيساهم في نشر الوعي المجتمعي بقضية المناخ، وهي قضية مجتمعية تهم العالم كله، وبالقطاع تهمنا كدولة وكنقابة، مما يدفعنا للمساهمة في تقديم كل مايطلب منا بوصفنا استشاري الدولة في مجال تخصصنا وكون نقابة المهندسين تضم بين أعضائها رموزا وطاقات قادرة علي هذه المساهمة.

وخلال كلمته أبدى المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن نقابة المهندسين تذلل كل العقبات لتنظيم أي مؤتمر يعود بالنفع علي المهندس او المجتمع ، كونها استشاري للدولة، معربًا عن سعادته بتبني النقابة حلقة من حلقات الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ لنشر الوعي بقضية المناخ وهي قضية تحظي باهتمام كبير علي جميع الاصعدة محليا ودوليا ، موضحًا أن إقبال الشباب على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات هو أحسن تمهيد للمؤتمر العالمي الذي سيناقش قضية التغيرات المناخية، متمنيًا التوفيق لكل المشاركين والخروج بنتائج وتوصيات لوضعها تحت أمر الجهات المعنية بتنفيذ مؤتمر شرم الشيخ للاستعانة بها ولتقديم ورقة عمل تعود بالنفع.