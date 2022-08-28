اليوم السابع
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بتكلفة إجمالية 535 مليون جنيه..

نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات الخمائل

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:40 م
نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات الخمائل المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدي إليكتريك T&D لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات الخمائل جهد 220/66/22ك.ف  سعة (3*175+5*40) م.ف.ا
 
وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن المحطة ستكون من النوع المعزول بالغاز(GIS) لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة في منطقة يسار طريق مصر/الاسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية (535 مليون جنيه مصري ) ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد .
 
وحضر توقيع العقد ممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية.​
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



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