نقابة الأطباء: جامعة سوهاج تصرف مستحقات أطباء الامتياز المتأخرة خلال أيام

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، أكد أنه سيتم صرف كامل مستحقات أطباء الامتياز بمستشفى سوهاج الجامعي خلال أيام، وأشار خلال تواصله مع الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أنه تم رفع كامل مكافآت أطباء الامتياز بنجاح على نظام الدفع الإلكتروني وخلال أيام ستكون متاحة لصرف الأطباء لها.

وبدوره قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى بيان، إنه ورد إلى نقابة الأطباء طلبات من 120 طبيب امتياز بمستشفى سوهاج الجامعى يطلبون فيها تدخل النقابة للتواصل مع جامعة سوهاج لصرف مكافآتهم المتاخرة عن خمسة أشهر بدءاً من أبريل الماضى.