إجراء أول قائمة عمليات "أنف وأذن" بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه تم إجراء أول قائمة لعمليات أنف وأذن لثلاثة أطفال في يوم واحد بالمستشفى الجامعي الجديد، موضحة أن بدء التشغيل التدريجي للعمليات بمختلف التخصصات، يأتي بعد افتتاح قسم "الحضانات" وبعض أقسام العنايات المركزة الخاصة بأمراض الأعصاب صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأكد عبد الخالق على استمرار إجراء العمليات الجراحية البسيطة والمتوسطة، ليشمل كافة الأقسام الأخرى، حتى الوصول إلى درجة الإطمئنان الكامل على عمل جميع الأجهزة الطبية داخل المستشفى بكفاءة وفاعلية، مضيفاً أن الهدف من فتح غرف العمليات بالمستشفى الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات، وتوفير منافذ علاجية أخرى تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته قال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس قسم الأنف والأذن، أنه تم إجراء ٣ عمليات بسيطة ومتوسطة، لإزالة أسباب الآلام الناتجة عن لحمية و إرتشاح خلف طبلة الأذن، لثلاثة أطفال في العقد الأول من عمرهم، في يوم واحد، موضحاً ان جميع الحالات تم عمل خروج لها بعد حجزها داخل المستشفى لأقل من ٢٤ ساعة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء العمليات الثلاثة تضمن الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بقسم الأنف والأذن، إضافة إلى أطباء التخدير والأطباء المقيمين بالقسم والهيئة التمريضية والإدارية، وسوف يشهد الأسبوع المقبل إجراء قوائم عمليات أخرى في تخصصات جراحة الأطفال والوجه والفكين وغيرهما.