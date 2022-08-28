اليوم السابع
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نظافة القاهرة: 150 جنيها غرامة إلقاء القمامة فى الشارع والسيارات 10 آلاف

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:01 ص
نظافة القاهرة: 150 جنيها غرامة إلقاء القمامة فى الشارع والسيارات 10 آلاف إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة
محمد شرقاوى

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قال اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة، إنه تم إخطار المرور لإيقاف ترخيص أى سيارة يلقى مالكها القمامة فى الشارع، مضيفا أنه يوجد 2 مليون سيارة داخل القاهرة خلاف السيارات القادمة للقاهرة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن أنه يوجد خط ساخن لتلقى أى شكاوى من المواطنين مما يلقون القمامة فى الشوارع لتقديمهم للمحاسبة، لافتا إلى أن أى مواطن يلقى قمامة سيتم تصويره بالكاميرات المتواجدة حاليا فى جميع الشوارع.  
 
وتابع أننا نمتلك أحدث المعدات لنظافة وتجميل القاهرة تضاهى نظيرتها فى الدول الأوروبية، مؤكدا أن قيمة مخالفة إلقاء المخلفات من السيارات الملاكى قيمتها من 100 لـ 150 جنيها قيمة المخالفة. 
 
وأوضح أن هناك سيارات تلقى زبالة مخالفة يتم القبض عليه ويتم تغريمها غرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه. 

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