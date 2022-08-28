مواهب كفر الشيخ تشارك في مسابقة "إبداع قادرون" على مسرح وزارة الشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشارك فريق كفر الشيخ من أصحاب الهمم فى مسابقة "ابداع قادرون" لذوي الهمم ، والتي تقام على مسرح وزارة الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المواهب المشاركة بالعزف هم: سهيلة، طالبة فى كلية آداب ، فاتن، من مدرسة الأمل للمكفوفين، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة .

تقام المسابقة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية " الإدارة العامة للجامعات " ، والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف " ، وذلك في مجالات " الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الاداء التعبيري " مشاركه فريق كفر الشيخ بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ، يصاحب الفريق مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمحافظة .

تهدف المسابقة إلى دمج ذوي القدرات والهمم،و تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم ، الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء على إبداعاتهم.



جانب من مشاركة ذوي الهمم في المسابقة



جانب من مشاركة ذوي الهمم



قادرون باختلاف من ابناء كفر الشي يشاركون في مسابقات وزارة الشباب والرياضة