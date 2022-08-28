اليوم السابع
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مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس يدشن كنيسة الشهيد مار جرجس بحصة برما

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:41 م
مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس يدشن كنيسة الشهيد مار جرجس بحصة برما تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس بحصة برما
كتب ــ محمد الأحمدى

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دشن الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، كنيسة الشهيد مار جرجس بحصة برما، التابعة للإيبارشية. 
 
وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاه الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة ببلقاس، والأنبا بيشوي أسقف أسوانوتوابعها، ونيافة الأنبا أنيانوس أسقف بنى مزار وتوابعها، ونيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.
 
وحضر حفل افتتاح الكنيسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه الشهيد مارجرجس

حصه برما



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