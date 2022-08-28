ضبط 6 أطنان من اللحوم والدواجن والدهون الغير صالحة بحملات رقابية فى الشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 6 أطنان و78 كجم لحوم ودواجن ودهون مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذ لتعليمات الوازرية بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية"، بالاشتراك مع الجهات المعنية" مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة وضبط 6 أطنان و78 كجم لحوم ودواجن مخالفة مابين 109 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و5 طن و20 كجم، طيور و49 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات مجهولة المصدر و900 كجم دهون غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.