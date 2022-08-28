ضبط المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتوقف بمنطقة حدائق القبة بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى قيام أحد الأطفال بمساعدته قام بمحاولة إختطافه.

وتبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتاريخ (20) الجارى من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بتعرض نجله (سن 14) لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "النشل" حيث قام (شخصان) يستقلان مركبة "توك توك" بالوقوف بجوار نجله وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وقام أحدهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

وباستخدام التقنيات الحديثة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض "مطواه").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع (شخصين آخرين "لهما معلومات جنائية") "أمكن ضبطهما" وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.