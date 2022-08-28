صناعة الحبوب: كيلو الأرز الأبيض السائب بـ12 جنيها للمستهلك بداية من سبتمبر

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى احتياجات المواطن طوال العام، ما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى.

كما نجحت وزارة التموين والتجارة الدخلية، في توفير كافة السلع الغذائية ومنها الأرز خلال الفترة الماضية، بجانب أيضا إعداد معايير لشراء الأرز الشعير من المزارعين هذا الموسم، في إطار الحرص على استمرار وجود مخزون استراتيجي، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وصرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حريصة على توفير جميع السلع الأساسية للمواطن طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل فإن سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها، بدلا من 14 و15 جنيها حاليا، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها، وقد ينخفض عن ذلك، بدلا من السعر الحالي الذى يتراوح من 16 حتى 20 جنيها حاليا للكيلو المعبأ، ومع بداية الشهر المقبل، سيكون هناك حد أقصى لسعر الأرز الأبيض.

وأوضح "رجب شحاتة" أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين مسبقا، ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.