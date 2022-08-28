رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة والتجميل فى الأحياء والشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وسكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش أعمال النظافة، حملات النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات في حي شرق بالوردية الصباحية حملة نظافة بالسواقي والعمل على منظومة الجمع من المنبع، ونظافة شل الرئيسى وشل الشرقي ورفع التراكمات بميدان صليب، وتفريغ الحاويات بخط سير المكبس والقلاب، وفي حي المطار بالوردية الصباحية تم تشغيل سيارة الغسيل وتشغيل الزاحف لرفع التراكمات عن طريق العوايد، والقلاب الخفيف لرفع وتفريغ الحاويات من طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار وأبو حسونة والبني الجديد والقديم.

أما فى حي جنوب فقد تم تمشيط مرحباً والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع الجولي فيل وتفرعاته، ورفع القمامة الأتربة أسفل الحاويات ومحطة المياه ورصيف فندق الفور سيزون، وتم رفع الأشجار والأتربة بواسطة المعدات وجاري إستكمال الأعمال، وفي حي وسط تمت أعمال نظافة منطقة المساكن الشعبية وتفرعاتها، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع بالمحافظة.

فيما تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أمس السبت، أحد العقارات الآيلة للسقوط، تمهيدا لإزالته برفقة جلال صديق مسؤول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين وسرعة حلها.



رفع المخلفات من شوارع الأقصر



رفع اطنان مخلفات من الشوارع بأحياء الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة والتجميل



حملات النظافة والتجميل فى الأحياء والشوارع