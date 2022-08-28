حياة كريمة بالأقصر تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاء 4 جديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاء 4 مراكز شباب جديدة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن مبادرة حياة كريمة قدمت طفرة كبيرة بمشروعات الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أن المناطق المحرومة تشهد طفرة كبيرة في الإنشاءات الشبابية، حيث أنه يتم حالياً العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاء 4 مراكز شباب جديدة، وبلغت نسبة الإنجازات 80%، موضحاً أن هناك إهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بتنمية ورعاية شباب المحافظة، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من تطوير بالمنشآت الشبابية بقري حياة كريمة بالأقصر يعتبر طفرة كبيرة لخدمة أبناء قرى ونجوع المحافظة.

فيما تابع صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أعمال إستلام عدد من مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت والتي تم تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات للأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإداري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم إستلام مركز شباب حاجر المحاميد قبلى ومركز شباب الرياينة بعد الإنتهاء من تطويرهم، وذلك لكي يتمكن أبناء القرى من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل.



الشباب والرياضة تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب



تطوير مراكز الشباب بالاقصر ضمن حياة كريمة