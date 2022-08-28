اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء برنامج QR code g لتوثيق شهادات الخريجين

الأحد، 28 أغسطس 2022 01:35 م
رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء برنامج QR code g لتوثيق شهادات الخريجين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الموافقة على إنشاء برنامج QR code  لتوثيق شهادات الخريجين وربطها بهويتهم الرقمية، للتأكد من صحة الشهادة عند تقديمها لأي جهة، وتم تطبيقها بالفعل بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمنع التزوير، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فهد كمال الدين مدير وحدة البرمجيات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، إنشاء منصة موحدة للتقارير الخاصة بشئون الطلاب، والخريجين، والدراسات العليا بالتنسيق مع وحدة نظم المعلومات، ومناقشة تطورات تطبيق منظومة البوابات الالكترونية للسيارات وتوفير الأجهزة المطلوبة لبدء التشغيل، البدء في إنشاء تطبيق إلكتروني لإدارة آلية العمل داخل الوحدات الخاصة بكلية الهندسة.


جامعة بني سويف

برنامج QR code

شهادات الذكاء الاصطناعى

التزوير



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