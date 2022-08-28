رئيس جامعة بنى سويف: السيطرة على حريق محدود بكلية التجارة دون خسائر

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بأنه تمت السيطرة على حريق محدود داخل إحدى الغرف بكلية التجارة، نتيجة ماس كهربائي دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ التي يتم التدريب عليها ومنها إخلاء مبني الكلية بالكامل وفصل التيار الكهربائي.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تمت السيطرة الفورية على الحريق المحدود بمعرفة أفراد الأمن والسلامة بالكلية باستخدام طفايات الحريق، لحين وصول قوات الحماية المدنية والتى قامت باستكمال أعمال التبريد والتأكد من السيطرة التامة على الحريق في محل الواقعة.

وانتقل رئيس الجامعة إلى محل الواقعة لمتابعة الموقف والاطمئنان بنفسه على موقع الحريق المحدود، مشيراً لعدم وجود أى إصابات أو خسائر بشرية ومادية نظراً لأنها فترة إجازة صيفية وعدم تواجد أعضاء هيئة تدريس أو طلاب داخل القاعة.



رئيس جامعة بنى سويف