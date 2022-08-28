حياة كريمة.. قافلة لجامعة طنطا تقدم خدماتها لـ1494حالة ومحو أمية 150 مواطنا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن انطلاق قافلة طبية إلى قرية صان لحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها.

أكد رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية الشاملة التي تنظمها جامعة طنطا تحظى بكافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن التعاون مع المؤسسات الوطنية في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي بنتائج واضحة، يمكن قياسها من خلال البيانات الرقمية والتحليلات الإحصائية ورصد آراء المواطنين والمستفيدين.

وأشار د. "ذكي" إلى حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية والتوعوية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا داخل محافظة الغربية، موضحاً أن القوافل التى نظمتها الجامعة لقرى مركز بسيون منذ بداية العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قدمت خدماتها في المحور الطبي ل 7465 حالة وتحويل 361 حالة للعلاج بمستشفيات جامعة طنطا وتقديم خدمات بيطرية ل13508 حيوان بخلاف المحاور الزراعية والاجتماعية والتوعوية ومحو أمية 330 مواطن.

أضاف الدكتور محمود سليم أن هذه القافلة تعد القافلة الخامسة التى تنظمها الجامعة لمركز بسيون خلال العام الحالي، موضحاً حرص الجامعة الدائم على توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجاً داخل وخارج محافظة الغربية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومنح الفرصة للجميع لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج بالمجان.

وأشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1494 مواطناً من أهالي القرية بمشاركة 12 عيادة تمثلت في 88 حالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و 178بطب الأطفال، و151 بجراحة العظام، و 154بالأمراض الجلدية، و 168 بأمراض الباطنة، و 33 بجراحة المسالك البولية، و 180 بالأنف والأذن والحنجرة ، و 31 جراحة عامة، و 67 الأمراض الصدرية ، و 51 الأمراض النفسية والعصبية، و 327 بجراحة العيون، و 41 بعيادة القلب والأوعية الدموية، موضحاً أنه تم تحويل 42 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة شملت 3 تحويلات لعيادة جراحة العظام و 2 للجراحة عامة، ، و 3 لجراحة المخ وأعصاب، و 14 لجراحة العيون ، و 5 لطب الأطفال، و 4 لجراحة المسالك البولية، و ٤ للأمراض الجلدية، و 2 للقلب والأوعية الدموية، و 6 لقسم الأنف والأذن والحنجرة.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الصيدلة بصرف الدواء بالمجان للمرضى، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن الاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وتضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 150 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية، وشارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.