اليوم السابع
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المستشفى التعليمي العالمي بطنطا يقدم الخدمات العلاجية 188 ألف مواطن خلال عام

السبت، 27 أغسطس 2022 04:23 م
المستشفى التعليمي العالمي بطنطا يقدم الخدمات العلاجية 188 ألف مواطن خلال عام مستشفى جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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استعرض الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا تقريرًا عن أداء المستشفى التعليمي العالمي خلال عام  الفترة (1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 ) - حيث تم تقديم خدمات الرعاية الطبية بمختلف التخصصات لعدد 188845 مواطنا، و المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية منها   "القضاء على قوائم الانتظار"، "100 مليون صحة"، و"دعم صحة المرأة المصرية"، وحملة "قدم صحيح" ضمن مبادرة حياة كريمة. 
 
أكد رئيس جامعة طنطا، أن تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بطنطا لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا يحظى بأولوية في الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيراً إلى أن المستشفى التعليمي العالمي تعد واحدة من أكبر  مستشفيات جامعة طنطا، المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية وتضم نخبة متميزة من  الكوادر الطبية والإدارية التى تعمل دائماً لخدمة المرضى، مثنيًا على جهود الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير السابق للمستشفى لما  حققته المستشفى تحت إدارته من انجازات ساهمت في تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المتعددة التي تقدمها.
 
أوضح الدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة يعمل دائما على تقديم رعاية صحية على أعلى درجة من الجودة لخدمة المواطنين والمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية  كما تقدم المستشفيات كافة أوجه الدعم للعاملين بالقطاع الطبي لتطوير قدراتهم وتنمية مهارتهم
 
وأضاف الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى التعليمي  العالمي استقبلت خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 أكثر من ١٨٨ ألف حالة من المرضى والمترددين على مختلف الأقسام والعيادات، حيث تم إجراء عدد 114 حالة حقن مجهري، و5605 عملية جراحية، إضافة ً إلى اجراء 83683 كشف بالعيادات والوحدات بالمستشفى، و9819 حالة بالجراحات والعنايات المركزة الجراحية، مع الانتهاء من 4019 حالة تم تسجيلها على قوائم الانتظار بأقسام الجراحات والعنايات والأشعة والعمليات والقسطرة القلبية.
 
وأكد الدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، على مواصلة جهود من سبقوه بهدف تطوير وتحديث الأقسام المختلفة بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين عليها، مشيراً إلى أن المستشفى يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بشكل يومي، فضلا عن مساهمتها الفاعلة  فى انهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب.
 
 

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