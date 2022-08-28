حملات رقابية مفاجئة على محطات الوقود فى مركز الحسينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات رقابية مفاجئة على محطات الوقود ومحال البقالة والمطاعم، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية بمركز الحسينية، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين الحسينية بحمله برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، مدير الإدارة على الأنشطة التجارية المختلفة، وأسفرت الحملة عن ضبط المحاضر الآتية : تحرير محضر رقم 14380ج الحسينيه ضد "ح .ض .ع. س" صاحب محطه بترول بجوار شونه بدران لإدارة المحطه بدون ترخيص وتم التحفظ على 500 لتر سولار.

ومحضر رقم14383 ج الحسينيه ضد "ع. ا .ع .ا " ، صاحب محطه تموين بسعود للبيع أزيد من السعر الرسمي.

وتحرير محضر رقم 14381ج الحسينيه ضد "م. ا.م " صاحب محل بقالة بالعوامره سماكين الشرق لإدارة محل بدون ترخيص.

وتحرير محضر رقم14382 ج الحسينيه ضد "د .م .د" صاحب مخبز سياحي بعزبه التل مركز الحسينيه لإدارة بدون ترخيص.

ومحضر رقم 14384ج الحسينيه ضد "م .ع .ع "صاحب مطعم للمأكولات الشعبيه لإدارة محل بدون ترخيص.

ومحضر رقم 14385ج الحسينيه ضد" م .ع .ا .ح "صاحب محل أعلاف بعزبه التل مركز الحسينية لإدارته بدون ترخيص.