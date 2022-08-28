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تنسيق الجامعات 2022.."لطلاب الشهادات المعادلة" التقديم مباشرة بالجامعات الأهلية

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.."لطلاب الشهادات المعادلة" التقديم مباشرة بالجامعات الأهلية الجامعات
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى، أن حاملى الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهى (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، ويتساءل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إمكانية التقدم للجامعات الأهلية.

فيما يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، حيث يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم 30 أغسطس الجارى.

 


تنسيق الجامعات 2022

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