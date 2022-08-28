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تعليم دمياط يحصد المركزين الثالث والرابع على الجمهورية فى مسابقة النشاط الصيفى

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:09 م
تعليم دمياط يحصد المركزين الثالث والرابع على الجمهورية فى مسابقة النشاط الصيفى الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - معتز الشربيني

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حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الثالث والرابع جمهوري في مسابقة النشاط الصيفي 2020/2021، وهنأ الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب يوسف كامل محمد العشماوي من مدرسة منارة بدر بإدارة فارسكور لفوزه بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل مطوية بعنوان "ترشيد استهلاك المياه".
 
كما هنأ وكيل الوزارة، الطالب أحمد محمد نبيل أبو الخير من مدرسة الطلائع بإدارة دمياط لفوزة بالمركز الرابع في مسابقة افضل لوحة فنية  بعنوان "الحفاظ علي نهر النيل".
 
كما هنأ وكيل الوزارة، يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وإدارة التربية البيئية والسكانية بالديوان ومشرفي المسابقة اميرة عبدالله محمد جبريل ونهاد نبيل أبو الخير ، معربا عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة ولكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.
 
 

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