تعرف على دليل نظام اعتماد وسائل الإعلام على الإنترنت للمشاركة فى قمة المناخ

كتبت منال العيسوى

أعلن الموقع الرسمى للاتفاقية مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ الـcop 27، فتح باب الاعتماد عبر الإنترنت باعتباره القناة الرسمية الوحيدة لتسجيل وسائل الإعلام.

خلال هذا التقرير ننشر دليل نظام اعتماد وسائل الإعلام على الإنترنت للمشاركة فى قمة المناخ cop27

1. ما هى المعلومات التى أحتاجها قبل أن أبدأ؟

لإكمال العملية، ستحتاج إلى المعلومات المفصلة أدناه. يجب أن تكون جميع المعلومات كما تظهر فى جواز السفر أو أى مستند رسمى آخر لإثبات الهوية ينوى المشارك تقديمه فى مكتب التسجيل.

• الاسم الكامل كما يظهر فى بطاقة الهوية الرسمية

• تاريخ الولادة

• جنسية

• جواز السفر أو رقم تعريف به صورة (رخصة قيادة، إلخ)

• عنوان البريد الالكترونى

2. كيف أقوم بإنشاء حساب؟

انتقل إلى UNFCCC Online Registration لطلب إنشاء حساب. بمجرد طلب إنشاء الحساب، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوى على رابط التأكيد. يرجى اتباع الرابط والانتهاء من إجراءات إنشاء الحساب. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا آخر يحتوى على اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور وإرشادات أخرى. يتعرف النظام عبر الإنترنت على عناوين البريد الإلكترونى الصالحة فقط.

3. ماذا على أن أفعل؟

يجب أن تكون طلبات الاعتماد مدعومة بالوثائق التالية:

• خطاب تكليف على ورق رسمى خاص بمؤسسة إعلامية موقعة من الناشر أو رئيس التحرير يوضح اسم الممثل الإعلامى ومدة التكليف.

• صورة من البطاقة الصحفية سارية المفعول. فى حالة عدم وجود بطاقة صحفية، يمكنك تقديم مواد إضافية، بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة. يرجى الرجوع إلى النظام أو الأسئلة الشائعة عبر الإنترنت لمزيد من المعلومات.

يتم مسح المواد ضوئيًا فى تنسيق رسومى (.pdf.gif.jpg.tif) ويتم تحميلها فى النظام. الحد الأقصى لحجم الملف هو 4 ميجا بايت. يحل هذا محل النظام السابق لتقديم وثائق الاعتماد عبر البريد الإلكترونى. لن تقبل الأمانة المواد المرسلة بشكل منفصل عن طريق البريد الإلكترونى.

إذا كانت هناك أى مشاكل فى التطبيق الخاص بك، أو إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية، فسيتم تحديث ملف التعريف الخاص بك. يرجى التحقق من ملف التعريف الخاص بك بانتظام للحصول على التحديثات.

4. كم من الوقت يستغرق الحصول على الاعتماد؟

سيتم بذل كل جهد لإصدار الاعتماد فى أقرب وقت ممكن.

يرجى التحقق من حالة طلبك عبر الإنترنت، فى الملف الشخصى الذى أنشأته ؛ لا تتصل بالمكتب الصحفى للحصول على تحديثات بشأن اعتمادك.

5. تمت الموافقة على الاعتماد الخاص بى، ماذا الآن؟

بمجرد تلقى تأكيد اعتمادك، سيتم تسجيلك فى المؤتمر، اطبع نموذج إقرار التسجيل وأحضره معك إلى المؤتمر