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وزيرا الرى والبيئة يناقشان جهود تطوير البحيرات الطبيعية واستعدادات قمة المناخ

السبت، 27 أغسطس 2022 09:55 ص
وزيرا الرى والبيئة يناقشان جهود تطوير البحيرات الطبيعية واستعدادات قمة المناخ وزيرا الرى والبيئة
كتبت ــ أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تناقشا حول الترتيبات الجارية حالياً لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، وكذلك التباحث حول ملف تطوير البحيرات المصرية.

وأكد سويلم على أهمية وضع المياه على أجندة العمل المناخى خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.  

كما أكد الوزيران على الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعى المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

  وقال سويلم، إنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجارى الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، والتى سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.  

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة فى جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك فى شهر مارس عام 2023.

كما أشار إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول فى مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتى تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، وأول حزمة من المشروعات والتى تركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه

 كما أوضحت فؤاد، أنه تم استكمال التنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها، بالإضافة إلى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة 1010، ومحطات الصرف الصحى وتوافقها مع المعايير البيئية.  


البيئة

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

وزير الرى



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