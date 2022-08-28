تعرف على حقيقة اتهام مواطنين لأشخاص بالنصب عليهم فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات تحت عنوان (مستريح البساتين استولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم) متضمناً إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضى ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين) بتضررهم من (إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" والتزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال (مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة") أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ اتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.