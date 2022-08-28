اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
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تعرف على أهداف استراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائى

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:00 ص
تعرف على أهداف استراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة .

وتمثلت النقاط فى عدد من النقاط ترصدها فى التقرير التالى.

1-الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2-تحقيق قدر كبير من  الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد.

3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

4-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

5.توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة

التكيف مع التغيرات المناخية.


الامن الغذائى

تغير المناخ

المنتجات الزراعيه



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