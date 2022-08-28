تأجيل محاكمة 3 صيادين متهمين بقتل شخص في مدينة برج البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، تأجيل جلسة محاكمة 3 صيادين متهمين بقتل شخص بمدينة برج البرلس، إلى جلسة اليوم السادس من دور المحكمة في شهر سبتمبر 2022، وذلك للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 9869 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2919 كلي كفر الشيخ.

وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أحال كل من المدعو "محمد.خ.م" 20 سنة صياد، و"السعيد.م.ر" 19 سنة صياد، و"يحي.ز.ش" 23 سنة صياد، ويقيمون بمدينة برج البرلس، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 9 مايو 2021، بدائرة مركز شرطة البرلس، قتلوا المجني عليه "رزق.ا.م."، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وكشف أمر إحالة المتهمين، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ،عن ارتكابهم الواقعة إثر خلاف سابق بين المجني عليه، والمتهم الأول، ونشبت مشاجرة فيما بينهم تمكن المتهم خلالها من تسديد عدة طعنات له باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم "سكين، ومطواة"، محدثين ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحرزوا، بغير مسوغ قانوني وبدون ترخيص، أسلحة بيضاء "سكاكين ومطواة".