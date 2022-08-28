اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ26 سبتمبر

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:39 ص
تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ26 سبتمبر الفنان رشوان توفيق- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة اليوم الأحد، تأجيل استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها لجلسة 26 سبتمبر للإطلاع. 
 
وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأشار "مهران"، إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".

رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

ابنة الفنان رشوان توفيق

قضية رشوان توفيق

أخبار الفن

قضايا الفنانين



الموضوعات المتعلقة

كشف حقيقة إفلاسه وحكاياته مع الأرواح.. ملاك الفن رشوان توفيق لتلفزيون اليوم السابع: أنفقت ما أملك على أولادى وزرت زوجتى فكلمتنى من قبرها.. ابنتى آية طيبة لكن تسيطر عليها قوة عليا وربنا مايحوجنيش لحد..فيديو وصور

السبت، 27 أغسطس 2022 06:30 م

درع محبة وتكريم.. "اليوم السابع" يكرم الفنان الكبير رشوان توفيق.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:05 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. هشام سليم بخير ووفاته شائعة.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات غدا.. رشوان توفيق يكشف قصة حبه لزوجته.. وإدارة "باريس سان جيرمان" تسعى لإنهاء خلاف نيمار ومبابى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة