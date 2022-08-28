"بيطرى الأقصر" تنظم حملات توعية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بسوق إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، بقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

وقامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بالسوق بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، كما تم التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وقامت اللجنة بتعريف مربي وتجار الماشية بالسوق بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحمايتها من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية، وتهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية.



بيطرى الأقصر تفحص المواشي وتقدم حملات توعية للمربين



حملات توعية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع للبائعين بالسوق