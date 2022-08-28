بدء تدريب كوادر طبية وإدارية بالإسماعيلية لتحسين مهارات التواصل مع ذوى الهمم

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت اليوم أُولى فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة "جسور"، لعدد من الكوادر الطبية والإدارية بمديرية الصحة بالإسماعيلية والتي تمتد من 28 أغسطس وحتى 1من سبتمبر 2022، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع كلية التربية جامعة قناة السويس، والتي أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة الإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء أثنى الدكتور علي حطب وكيل مديرية الصحة بالإسماعيلية، على فكرة المبادرة وأهدافها والنتائج المرجوة منها في تحسين مهارات التواصل مع جميع فئات ذوي الهمم و تحسن وجودة الخدمات الطبية والصحية والإدارية بالمديرية التي تقدم لطالبي الخدمات من ذوي الهمم، مؤكدًا أن تعليم لغة الإشارة للشرائح المستهدفة من التدريب بالمديرية سوف يُحسن من التواصل مع ذوي الهمم من فئة الصم و البكم و يرفع من كفاءة الخدمات لهم مما يزيد نسبة رضا المنتفعين منهم عن المديرية و خدماتها بالإسماعيلية.

وأضاف وكيل مديرية الصحة أنه تم استهداف نماذج من الفريق الطبي من كل مستشفى و إدارة صحية و أفراد الأمن، الإداريين، مسئولي التثقيف الصحي بكل إدارة و مستشفى و وحدة صحية، القومسيون الطبي، العيادة النفسية، مراكز اللقاح و مركز خدمة المواطنين لتلقي هذا النوع الخاص من التدريب و الذي يُعد إضافة جديدة للمديرية و أداة من أدوات تحسين و تطوير و جودة الخدمات الصحية بالمديرية.

ومن جهتها أشارت كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية، إلى تجاوب المتدربين من كل قطاع مع المبادرة و أهدافها، موضحة أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص و تمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة الأساسية، التمكين السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الحماية.

وتفعيلًا لتكافؤ الفرص ووضع الآليات الداعمة والنشطة التي تعزز دور ذوي الهمم ومشاركتهم الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكينهم من الاندماج في المجتمع و حصولهم على حقوقهم وعلى الخدمات المطلوبة بالكفاءة المأمولة، والتي يعد من مستهدفاتها تحسين مهارات التواصل بين مقدمي مختلف الخدمات الحكومية مع طالبي الخدمة من ذوي الهمم بالإسماعيلية و تعليمهم لغة الإشارة أيضًا.

وتضمن البرنامج التدريبي للتوعية اليوم، مفهوم ذوي الهمم، فئات ذوي الهمم، تحليل للمواقف التي تواجه موظفي الشباك عند التعامل مع ذوي الهمم، نظرة عامة لأهم الاحتياجات التواصلية لذوي الهمم و أنواعها، مواقف تدريبية للمشاركين على بعض المهارات التواصلية لذوي الهمم و تدريب وتعليم لغة الإشارة.



جانب من الدورة التدريبية



جانب من الدورة التدريبية