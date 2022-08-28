غلق وتشميع مركز جراحات عيون وعيادة جلدية فى حملة للصحة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، شنت اليوم حملة تفتيش على بعض المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن قرار بغلق وتشميع 2 منشأة طبية غير حكومية "خاصة"، وعمل إثبات حالة لاستصدار قرارات بالغلق لعدد 2 منشأة طبية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات وقوانين العلاج الحر، حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكانى، وعقد نفايات ووجود مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى والجودة بغرف العمليات، وعدم وجود غرفة للنفايات بالمركز.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها، الدكتورة نورهان عادل، ونهلة كامل عضو إدارة العلاج الحر، حيث قامت اللجنة بالمرور على المنشآت الطبية وبالتنسيق مع لجنة من حى ثالث تم غلق وتشميع مركز جراحات للعيون وعيادة جلدية بناء على قرار المحافظ رقم 512 لسنة 2022 وعمل إثبات حالة للمخالفات لاستصدار قرارات غلق لمعمل تحاليل طبيه ومركز طبى للنساء والتوليد .

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيليه، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



غرفة العمليات



جانب من الحملة