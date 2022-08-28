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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران بينهم 6 من إيطاليا

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:43 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران بينهم 6 من إيطاليا مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد 16 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار علي مدار الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران المقرر وصولها اليوم 6 رحلات من إيطاليا و6 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا وأخرى من بلجيكا ورحلة من المانيا وأخري داخلية، حيث يتم تسهيل لاجراءات لهم ونقلهم الي الفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم .

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية أن من بين الرحلات الوافدة خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.


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