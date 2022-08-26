بداية من غد.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 121 رحلة دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت وحتى الجمعة المقبلة، 121 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.



وكشفت جداول رحلات الطيران التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن الرحلات الوافدة الأسبوع المقبل لمطار مرسى علم بداية من غد السبت تصل من 11 دولة أوروبية، وبينها 116 دولة أوروبية، و5 رحلات داخلية.



ومن بين الرحلات الوافدة خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.



من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، خبير سياحى بمرسى علم أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال فصل الشتاء المقبل من السياحة الأوربية، موضحا أن هناك عددا كبيرا فى الرحلات الايطالية بداية من أغسطس الجارى.



وأضاف الخبير السياحى أن شركات السياحة تسعى لاستغلال موجة الغلاء فى الشتاء بأوروبا بتقديم عروض تتيح للمواطنين الأوربيين المجيء لمصر وقضاء وقت بها أقل تكلفة من البقاء في بلادهم.