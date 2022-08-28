الوصفات الشائعة للتخلص من السموم فى الجسم تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

يعرف نظام الديتوكس بأنه التخلص من السموم عن طريق المياه التي تم نقعها بنكهات الفواكه والخضروات والأعشاب الطازجة، و يشار إليه أحيانًا على أنه ماء مملوء بالفاكهة أو ماء بنكهة الفاكهة، ويمكنك صنع ماء الديتوكس في المنزل بعدة طرق مختلفة، و استخدام أي مجموعة من الفواكه والخضروات والأعشاب التي تفضلها، وفقا لما نشره موقع healthline

وتحتوي مياه الديتوكس على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية لأنها مصنوعة من النكهة بدلاً من العصر أو المزج، وهذا يجعله مشروبًا شائعًا لأنظمة التخلص من السموم مثل "التخلص من السموم بالليمون" أو "التطهير الرئيسي". وغالبًا ما يُنصح بمياه التخلص من السموم في خطط إنقاص الوزن ، خاصةً بدلاً من المشروبات عالية السكر مثل الصودا وعصير الفاكهة.

كيفية صنع ماء الديتوكس

صنع ماء الديتوكس في المنزل بسيط للغاية، كل ما تحتاجه هو الماء ومجموعة مختارة من الفواكه والخضروات والأعشاب، وما عليك سوى تقطيع المكونات وإضافتها إلى الماء الساخن أو البارد ، حسب تفضيلاتك، و كلما زاد المكون الذي تستخدمه ، أصبحت النكهة أقوى، وإذا كنت تشرب مشروبًا باردًا ، يمكنك ترك ماء الديتوكس في الثلاجة لمدة 1-12 ساعة للسماح للنكهات بالتغلغل بعمق أكبر، وتأكد من إزالة المكونات بعد هذا الوقت حتى لا تبدأ في التحلل.

فيما يلي بعض الوصفات الشائعة لمياه التخلص من السموم:

خيار ونعناع

الليمون والزنجبيل

بلاك بيري والبرتقال

ليمون وفلفل حريف

بطيخ ونعناع

الجريب فروت وإكليل الجبل

برتقال وليمون

فراولة و ريحان

تفاح وقرفة

ولعمل ماء التخلص من السموم ، أضف الفواكه والخضروات والأعشاب إلى الماء ثم اتركه لفترة، و يمكن أن يساعد فرم الفواكه والأعشاب في إطلاق المزيد من النكهات.