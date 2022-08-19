الفواكه والخضراوات مصادر جيدة لتجنب جلوكوما العيون

كتب حسام الشقويرى

الجلوكوما هى مجموعة من أمراض العيون، التى تسبب فقدان البصر التدريجى، من خلال تلف العصب البصرى، كما تعد السبب الرئيسى الثانى للعمى، وكما هو الحال مع المشكلات الصحية الأخرى، يمكن للتغذية الجيدة أن تحدث فرقًا لعينيك، حسبما نشر موقع ويب ميد webmd.

بحسب دراسة علمية بريطانية تعتبر الفواكه والخضراوات مصادر جيدة لفيتامينات A و Cوكذلك مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، ويمكن أن تحمى من الإجهاد التأكسدى المرتبط بتلف العصب البصرى وأنسجة العين الأخرى فى الجلوكوما، كما وجدت الدراسة التى شملت 584 امرأة أن أولئك الذين تناولوا ثلاث وجبات أو أكثر من الفاكهة أو العصير يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 79% للإصابة بالزرق "الجلوكوما" من أولئك الذين تناولوا أقل من واحدة.

وذكرت الدراسة أن الأبحاث وجدت صلة بين استهلاك اللفت والسبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بالجلوكوما، ويرتبط تناول الخضر الورقية أيضًا بانخفاض معدلات الالتهاب والسرطان وأمراض القلب وحتى اضطرابات العين "الضمور البقعى".

كما أن المكسرات والبذور مصادر جيدة لفيتامين (هـ)، وهو مهم للحفاظ على صحة الخلايا وحمايتها من أضرار الجذور الحرة، والتى يمكن أن تكسر أنسجة الشبكية الواقية، كما يقترح أيضًا الأسماك، خاصة السلمون والتونة والسردين والهلبوت، التى تحتوى على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التى ثبت أنها تخفض ضغط العين المرتبط بالجلوكوما.

ومن جهة أخرى أوضحت دراسة فى المجلة البريطانية لطب العيون أن الأشخاص الذين شربوا كوبًا واحدًا على الأقل من الشاى الساخن يوميًا قللوا من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 74% مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، وأيضًا الشيكولاتة والموز والأفوكادو وبذور اليقطين والفاصوليا السوداء لفوائدها الصحية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما تجنب الأطعمة التى تساهم فى متلازمة التمثيل الغذائى والسمنة ومشاكل ضغط الدم ومرض السكرى، كما أن اتباع نظام غذائى يساعد فى الحفاظ على ضغط الدم الطبيعى وسكر الدم ما يساعد فى تقليل مخاطر الجلوكوما.