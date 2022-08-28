المنتجات النباتية تقلل الوزن وتقلل من استجابة الأنسولين

كتبت إيناس البنا

في عالم مضطرب بسبب الاحتباس الحراري ومشاكل السمنة، ليس من المفاجئ أن يقوم الكثير من الناس بالانتقال من الاعتماد على لحوم الحيوانات للخيارات النباتية.

في حين أن التبديل في السابق كان متأثرًا بعوامل مثل النباتية ، إلا أنه أصبح الآن خيارًا محوره الصحة، خاصة مع ظهور دراسة جديدة تدعم كيف أن اللحوم التي لا تأتي من الخنازير والدجاج والأبقار هي خيار أكثر صحة.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة " Future Foods journal" ، قام فريق من جامعة باث ببريطانيا ببحث في 43 دراسة أخرى واكتشفت أن منتجات الألبان المدعومة عملت على تحسين فقدان الوزن وتحسين كتلة العضلات لدى البشر.

وفقًا لدراسات Cohort و Case Control ، من المرجح أن يستفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من تناول المنتجات النباتية لأنها تحسن من تناول الألياف، وتقلل من استجابة الأنسولين وتغذي الجسم بالفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية بسعرات حرارية أقل، كما تعمل المنتجات النباتية أيضًا على تخفيف مستويات الكوليسترول الرديئة مع تحسين صحة الأمعاء.

لماذا تعتبر المنتجات النباتية أكثر صحة من اللحوم الحيوانية؟

يرى خبراء النظام الغذائي والتغذية أن اللحوم الحيوانية مصدر للدهون المشبعة المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابةأمراض القلب، لذلك، يعد تقييده واختيار خيار أكثر أمانًا طريقة رائعة لتفادي أحد أخطر القتلة في العالم.

أيضا البروتينات النباتية المصنوعة من فول الصويا غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية التي تستغرق وقتًا أطول للهضم - مما يمنع نسبة السكر في الدم وضغط الدمالمسامير وما يترتب على ذلك من زيادة الوزن.

كيف تختار أفضل بروتين نباتي؟

عند اختيار بروتين نباتي ، من المهم اختيار بروتين يوفر البروتينات وخالٍ من مصادر الدهون المشبعة مثل زيت جوز الهند أو زيت النخيل، في الوقت نفسه ، من المهم اختيار صنف خالٍ من الصوديوم أو يحتوي على مستويات منخفضة للغاية منه وبالتالي تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.