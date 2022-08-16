اعرف أهمية البروتين النباتى لتقوية جهاز المناعة

كتبت فاطمة خليل

يلجأ الكثير من الناس إلى اتباع النظام الغذائى النباتى، بسبب فوائده الصحية العديدة ومنها قدرته على تقوية جهاز المناعة لأنه يحارب الأمراض ويقلل خطر الإصابة بالأمراض، بحسب الأبحاث، لذا فى هذا التقرير نقدم طرق تعزيز جهاز المناعة بالبروتين النباتى، بحسب موقع "health".



كيف يعزز البروتين النباتى جهاز المناعة 1. اختيار الألياف توجد العديد من الخلايا المهمة فى الجهاز المناعى فى الأمعاء ومن خلال الجهاز الهضمى ولكى يعمل الجهاز الهضمى بشكل صحيح فإنه يحتاج إلى كمية كافية من الألياف، والتى توجد بشكل عام فى الحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور والخضروات والفاكهة.

وهذه الألياف تخلق أحماض دهنية قصيرة السلسلة وتحفز الخلايا المناعية لمساعدتك على مكافحة المرض.



2. بروتين البازلاء

بروتين البازلاء، هو شكل من أشكال البروتين النباتى، غنى بما يعرف باسم المركبات الفينولية، وهى مضادات الأكسدة ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات، وتساعد فى الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض، بما فى ذلك السرطان.



3. أضف مغذيات أخرى هناك مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة فى تعزيز جهاز المناعة لديك، يشمل ذلك فيتامين أ وفيتامين ب والزنك والحديد والنحاس واليود والكالسيوم، ولا يتعلق الأمر بالعثور على العنصر الغذائى السحرى بقدر ما يتعلق بضمان حصولك على المزيج الصحيح من كل منها، ويمكن أن يساعد البروتين النباتى بتناول الأطعمة الغنية بهذه المغذيات.



أهمية البروتين النباتى لتقوية جهاز المناعة غالبًا ما نفكر فى جهاز المناعة على أنه يدور حول مكافحة الأمراض، لكن له أيضًا دور فى التعافى من الإصابة والأشكال الأخرى من تلف الأنسجة.

والبروتين هو العنصر الغذائي الذي يساعدنا في بناء العضلات، وهو ضروري أيضًا عندما تتضرر العضلات وتحتاج إلى الإصلاح، لذلك فمن المنطقي أن نتأكد من أن تناول ما يكفي من البروتين سيساعد جهاز المناعة في دوره في الإصلاح والتعافي، وعلى العكس من ذلك يمكن أن يضعف نقص البروتين جهاز المناعة.

وأظهرت التطورات الأخيرة في الأطعمة النباتية أن البروتين لا يجب أن يأتي فقط من اللحوم، ويمكن أن تكون البروتينات النباتية جزءًا مهمًا وفعالًا من نظامك الغذائي.

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية، وستحتوى أفضل البروتينات النباتية على كل حمض أمينى أساسى لعمل الجسم.