اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت: تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:29 م
الكويت: تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تقديمها مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم وأسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.


وأكدت الأمين العام للجمعية مها البرجس - في تصريح اليوم الأحد عقب لقائها سفير باكستان لدى الكويت مالك فاروق - تضامن بلادها مع باكستان، حكومة وشعبا، في مواجهة تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لها.


وقالت إن الجمعية ستقدم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية والصحية اللازمة إلى النازحين من المناطق المتضررة لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة والتغلب عليها، موضحة أن الفريق الميداني في الجمعية سيقوم بتأمين سلامة النازحين المتضررين وتقديم الاحتياجات الغذائية والطبية واللوجستية.

وأعربت عن تعازيها بضحايا كارثة السيول لاسيما أن الفيضانات الحالية التي تعرضت لها الاقاليم الباكستانية تحولت إلى واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.


من جهته، أشاد سفير باكستان بالكويت بجهود الجمعية لما تقدمه من مساعدات انسانية عاجلة للدول المنكوبة وتلبية النداءات الإنسانية ومد يد العون للمتضررين، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي وبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة في ظل ما تمر به بلاده من ظروف صعبة واستثنائية.


يذكر أن السيول والفيضانات التي تشهدها باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد ونتج عنها سقوط قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.


الكويت

باكستان

مساعدات كويتية لباكستان

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فيضانات فى باكستان



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