الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد النيروز غدا الإثنين

كتب ــ محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية غدا الإثنين، الاحتفال بعيد النيروز، الذى يمثل عيد رأس السنة القبطية، حيث أكدت أنها تأخذ تذكار الشهداء بداية له، فهم الذين قدموا حياتهم حبا بالمسيح، وبإيمانهم هزموا الموت، حيث فضلوا الحياة الحقيقية عن وهم حياة بلا إيمان.

"وتوجه الكنيسة للأقباط الكاثوليك في هذا اليوم من العام نداء "أحبّائي، نكرّس هذا العام في الإيبارشيّة " للشركة"، فلنكتشفها مع شهدائنا، شهداء اختبروا الشركة،قبلوها سكنت فيهم فصاروا علامة للكنيسة. فليقودنا الروح القدس الى كمالها".

وقدم الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية التهنئة إلى البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، وكل مجمع الكهنة، تتقدم الي كل أبناء الايبارشية بخالص التهنئة بهذه المناسبة.