الكنيسة الكاثوليكية: الرئيس السيسي يخصص أرض لمستشفى بامبينو جيزو بالعاصمة الإدارية

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان رسمى لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص قطعة أرض بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مستشفى بامبينو جيزو، فى إطار الجمهورية الجديدة التى دشنها ويقود رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تُعتبر العاصمة الإدارية عنوانها.

واستقبلت شركة العاصمة الإدارية، المونسنيور الدكتور يوأنس لحظى جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية والسكرتير الشخصى السابق لقداسة البابا فرنسيس، لتخصيص أرض مستشفى بامبينو جيزو للأمومة والطفولة، وحضر اللقاء الدكتورة هالة مصطفى زايد، عضو مجلس أمناء المؤسسة ووزيرة الصحة والسكان السابقة، وبييرو لويجى رولاندو دوناتو، نائب رئيس المؤسسة، والمستشار أمير رمزي.

وبتوقيع العقود ستبدأ مراحل إنشاء مستشفى الأمومة والطفولة بالتعاون مع مستشفى البامبينو جيزو التابعة للفاتيكان والتى تُعد من أكبر المراكز العلاجية والبحثية فى مجال الطفولة والأمراض الوراثية والنادرة على مستوى أوروبا، وهى واحدة من المراكز القليلة التى تُجرى جميع أنواع زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة لدى الأطفال.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المستشفى المصرى على ما يقرب من 10 آلاف متر مربع لتصبح أيضًا مركزا للبحث العلمى ولعلاج الأمراض الوراثية والاهتمامبالأمومة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك بفضل التواصل المستمر مع المستشفى الأم والذى سيتكفل بإعداد وتدريب الكادر الطبى والتمريضي.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد والمونسينيور يوأنس جيد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لدعمه مشروع مستشفى الأطفال (بامبينوجيزو) فى مصر، فى إطار حرصه على الاهتمام بالعمل التنموى تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من العمل الجاد لفريق من أطباء مستشفى البامبينو جيزو الإيطالية ومن المهندسين الإيطاليين والمصريين لتقديم مشروع متكامل يراعى كافة المقاييس العلمية الحديثة سواء فى التصميمات أو فى الأجهزة الطبية أو فى إعداد الكادر الطبى والتمريضى والإدارى مع مراعاة تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المحتاجين ومساعدة الأسر الفقيرة.

وصرح المونسنيور الدكتور يوأنس لحظى جيد، بعد اللقاء، بأن مباركة قداسة البابا فرنسيس لإنشاء أول مستشفى بالعالم يحمل اسم البامبينو جيزو خارج إيطاليا هو تأكيد على المكانة الخاصة التى يكنها قداسته لشعب مصر الذى استقبله ضيفا غاليا عام 2017 والرئيس عبد الفتاح السيسى واعترافا دوليا بالنهضة غير المسبوقة التى تمر بها أرض الكنانة فى كافة المجالات، وقد تم اختيار المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لكونها الأيقونة النموذجية للنهضة المصرية.

وتوجه المونسينيور يوأنس جيد بخالص الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الذى يولى أهمية كبيرة لهذا المشروع القومي

الجدير بالذكر أن مؤسسة الأخوة الإنسانية تقوم على وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بأبوظبى فى 4 فبراير 2019. وهى مؤسسة خيرية، غير هادفة للربح، تعمل على دعم المحتاجين ومساعدة الفقراء والمرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش.