اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين فى البدرشين وشبرا دون إصابات

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:46 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين فى البدرشين وشبرا دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.
 
كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

شبرا

البدرشين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة