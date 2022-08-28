الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين فى البدرشين وشبرا دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.