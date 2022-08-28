التحفظ على إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على إكسسوارات السيارات عبارة عن 450 مترًا من ورق الفاميه مجهولة المصدر وبدون مستندات محظور استخدامها داخل محل بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل بيع إكسسوارات السيارات لحيازته سلع مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية الحيازة مما يعد غش تجارى.

تم مداهمة المحل والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 30 لفة فاميه "ورق فوانيس سيارات" اللفة الواحدة حوالى 15 مترًا بدون أى بيانات مدونة عليها مجهولة المصدر بإجمالى 450 مترا، و13 هورن "مكبر صوت" كبير الحجم مجهولة المصدر، و22 فلاش ليد متوسط الحجم مجهولة المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.