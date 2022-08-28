الأميران هارى ووليام يلغيان الاحتفالات العامة بذكرى وفاة والدتهما ديانا

كتب: إيهاب محمد

قرر الأمير هارى وشقيقه الأمير وليام، إلغاء الاحتفالات السنوية فى الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدتهما الأميرة ديانا، في الأماكن العامة أو الخاصة، حيث وافق دوق كامبريدج، 40 عامًا، ودوق ساسكس، 37 عامًا، على إنهاء الاحتفالات العامة وسيتذكران بدلاً من ذلك والدتهما مع عائلاتهما، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

لم يتحدث الشقيقان وجهاً لوجه منذ أن كشفا النقاب عن تمثال لأمهما الراحلة ديانا، أميرة ويلز الصيف الماضي، ولقد وضعا علاقتهما المتوترة جانبًا لفترة وجيزة من أجل إزاحة الستار عن التمثال في ذكراها في Sunken Garden في قصر Kensington ، منزلها السابق في لندن.



تقرير ديلى ميل

وفي عام 2017، احتفل ويليام وهارى، بالذكرى السنوية العشرين لوفاة ديانا من خلال إنشاء حديقة تذكارية في قصر كنسينجتون، والمشاركة في فيلم وثائقي وإعارة المتعلقات إلى أحد المعارض، وسيصادف يوم الأربعاء المقبل، الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لوفاة ديانا، لكن الإخوة سيحزنون على انفراد.

بدوره، قال الأمير هارى، هذا الأسبوع: "أريد أن يكون يومًا مليئًا بذكريات عملها المذهل وحبها للطريقة التي فعلت بها ذلك.. أريد أن يكون يومًا لمشاركة روح أمي مع عائلتي، مع أطفالي، الذين كنت أتمنى أن ألتقي بها، كل يوم، أتمنى أن أفخر بها"، ومن المتوقع أيضًا وضع الزهور بأعداد كبيرة خارج قصر كينسينجتون.

تأتي هذه المناسبة في الوقت الذي سيزور فيه هاري وميجان، المملكة المتحدة الشهر المقبل، لكنهما غير مستعدين لرؤية وليام وكيت، ففي 5 سبتمبر، سيسافر دوق ودوقة ساسكس من منزلهما في كاليفورنيا لزيارة مانشستر لحضور قمة One Young World ، حيث ستلقي ميجان الخطاب الرئيسي في حفل الافتتاح.



الامير وليام وهارى

سيتوجه الزوجان بعد ذلك إلى ألمانيا لحضور حدث للاحتفال بمرور عام حتى دورة ألعاب Invictus في دوسلدورف في 6 سبتمبر، قبل العودة إلى المملكة المتحدة لحضور حفل جوائز WellChild في لندن في 8 سبتمبر حيث سيلقي الأمير هاري خطابًا.

هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الزوجان في المملكة المتحدة منذ احتفالات اليوبيل في يونيو، عندما أبقيا عن الأضواء، وزارا أيضا في أبريل، عندما التقيا سرا مع تشارلز والملكة في طريقهما إلى هولندا.

توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997 عن عمر يناهز 36 عامًا - عندما كان ويليام يبلغ من العمر 15 عامًا وهاري 12 عامًا، بينما يتفهم كلاهما الأهمية التاريخية للذكرى ، وحقيقة أن الكثيرين في جميع أنحاء العالم حريصون على الاحتفال بهذه المناسبة، فإنها تعد معلمًا شخصيًا أكثر بكثير بالنسبة لهم.