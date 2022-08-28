اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

احذر.. حبر الوشم قد يحتوى على مواد كيميائية سامة مسببة للسرطان

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:25 م
احذر.. حبر الوشم قد يحتوى على مواد كيميائية سامة مسببة للسرطان وشم
كتبت شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت دراسة جديدة إلى أن حبر الوشم قد يحتوى على مواد كيميائية سامة مسببة للسرطان، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، وجد العلماء فى جامعة ولاية نيويورك (SUNY)، أن ما يقرب من نصف 56 عينة من أحبار الوشم التى فحصوها تحتوى على مركبات آزو، والتى تتحلل تحت الضوء فوق البنفسجى - المنبعث فى ضوء الشمس - إلى مواد كيميائية مسببة للسرطان.

احتوى العديد منها أيضًا على جسيمات يقل حجمها عن 100 نانومتر، والتى قالوا إنها يمكن أن تدخل فى نواة الخلية وتسبب طفرات سرطانية، ويقول الباحثون إن صناعة الوشم غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير فى الولايات المتحدة، على الرغم من أن ما يصل إلى 3 من كل 10 أمريكيين لديهم وشم على الأقل، تم حظر الصبغات الزرقاء والخضراء فى أوروبا بسبب مخاوف من أنها قد تسبب السرطان.

20220825110241241

وتشير الدراسة إلى أن الشخص الذى يحصل على وشم معرض بالفعل لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية بسبب اختراق الجلد أو الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الدم - مثل التهاب الكبد B و C - إذا لم يتم تنظيف المعدات بشكل صحيح، بمرور الوقت، قد يصاب المتلقون أيضًا بالعقيدات أو الأورام الحبيبية حول الوشم أو النسيج الندبى، لافته إلى أن حوالى 2 من كل 5 أمريكيين لديهم وشم بالفعل، مع استمرار الأرقام فى الارتفاع مع اكتساب فن الجسد قبولًا اجتماعيًا.

لا يُعرف سوى القليل عما هو موجود بالفعل فى الأحبار المستخدمة ، كما يقول الباحثون ، لأن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لا تراقب الصناعة عن كثب، فيما قام باحثو جامعة ولاية نيويورك بالتحقيق فى العديد من أحبار الوشم الشهيرة وقدموا النتائج التى توصلوا إليها فى اجتماع الخريف للجمعية الكيميائية الأمريكية فى شيكاغو ، إلينوي.

يتكون الوشم من جزأين، القطعة الرئيسية هى الصباغ ، والذى يمكن أن يكون مركبًا جزيئيًا - مثل الصباغ الأزرق - أو مركب صلب - مثل ثانى أكسيد التيتانيوم، كما تحتوى أيضًا على سوائل حاملة - عادةً ما تحتوى على الكحول - والتى تضع الصبغة فى موضعها بين طبقتين من الجلد.


حبر الوشم

الوشم

اضرار الوشم

الوشم يسبب السرطان



الموضوعات المتعلقة

آمن ومش ضار.. قصة فنان وشم تخصص فى رسم "التاتو" للأطفال

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 م

اليوم العالمى للتاتو.. من وشم العين للحمض النووي اعرف أخطر أنواع التاتو

الأحد، 17 يوليه 2022 01:00 م

4 حيل لعمل وشم سهل الإزالة فى المنزل.. الحنة والاستيكر الأسهل

السبت، 14 أغسطس 2021 04:00 م

فتاة أمريكية تفقد بصرها بسبب خطأ أثناء رسم وشم على عينيها.. صور

السبت، 17 أبريل 2021 03:00 ص

فتاة صغيرة ترسم وشم على جبين شقيقها الرضيع.. شوف رد فعل والديها "فيديو وصور"

الجمعة، 26 مارس 2021 11:00 م

صاحب محل وشم يربط شابا بشجرة فى غلاف بلاستيك لعدم دفعه ثمن التاتو

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة