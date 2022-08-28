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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

الأحد، 28 أغسطس 2022 01:09 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من منطقة بنبان بمركز دراو، ووجه مدير المرفق بالتعامل مع الحادث.
 
وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
 
 

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