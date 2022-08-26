تعرف على فوائد الحلبة.. منها علاج حرقة المعدة

كتب - حسام الشقويرى

منذ آلاف السنين تستخدم الحلبة فى الطب البديل لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى، وفقا لما نشره موقع healthline.

وتستخدم الأدوية الموصوفة بشكل شائع لزيادة إنتاج حليب الأم، وتشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا حيث وجدت دراسة استمرت 14 يومًا على 77 من الأمهات الجدد أن شرب الشاى العشبى مع بذور الحلبة يزيد من إنتاج حليب الثدى، ما يساعد الأطفال على زيادة الوزن.

وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون، حيث وجدت بعض الدراسات أن لها آثارًا مفيدة، وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

كما تساعد الحلبة في حالات التمثيل الغذائى، مثل مرض السكرى، وتؤثر على كلا النوعين 1 و 2 من مرض السكرى، إلى جانب زيادة تحمل الكربوهيدرات بشكل عام لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الشروط، وفى إحدى الدراسات، تناول الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 50 جرامًا من مسحوق بذور الحلبة في الغداء والعشاء، بعد 10 أيام، شهد المشاركون مستويات أفضل من السكر في الدم وانخفاض في الكوليسترول الكلي (الضار).

وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة قد تساعد في:

السيطرة على الشهية

حتى الآن أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية، ووجدت دراسة واحدة استمرت 14 يومًا أن المشاركين قللوا تلقائيًا من إجمالي تناول الدهون بنسبة 17%.

مستويات الكوليسترول

تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

حرقة المعدة

وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم، وتطابق تأثيرها مع الأدوية المضادة للحموضة.