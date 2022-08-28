اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارة الهجرة الكندية تعلن وصول 324 لاجئا أفغانيا إلى البلاد

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:08 ص
إدارة الهجرة الكندية تعلن وصول 324 لاجئا أفغانيا إلى البلاد لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت إدارة الهجرة الكندية، اليوم الأحد، وصول 324 لاجئاً أفغانياً من باكستان إلى مدينة "وينيبيج" عاصمة إقليم "مانيتوبوا" الكندي .

وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم - أن "هؤلاء اللاجئين وصلوا على متن طائرة مستأجرة، وأنهم يضمون مترجمين فوريين وعاملين آخرين كانوا يعملون مع القوات الكندية ومؤسسات متحالفة " .

وأضافت أن "نقل هؤلاء اللاجئين يأتي في إطار تنفيذ الحكومة الكندية لالتزامها بإعادة توطين 40 ألف أفغاني في كندا"، مبينا أن "عملية نقل اللاجئين الأفغان ما زالت جارية، وأنه تم حتى الآن نقل 17655 لاجئا أفغانيا منذ بدء العملية، وأنه يتم بذل جهود من أجل نقل آلاف آخرين من اللاجئين الأفغان إلى كندا ".

وأشار البيان إلى أنه "تم نقل هؤلاء اللاجئين من خلال جهود منظمات إنسانية وبرنامج خاص نظمته إدارة الهجرة للأفغان الذين يؤيدون الحكومة الكندية، وأنهم يلقون ترحيبا في كندا".

 


إدارة الهجرة الكندية

وينيبيج

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لاجئين



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