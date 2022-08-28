أخبار البورصة اليوم الأحد 28-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 763.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.73%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة بنسبة 2.48% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 800 ألف سهم خزينة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 260 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، 470 سهم، 355.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اودن للاستثمار والتنمية 733.8 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 3.8 مليون سهم، 29 ألف سهم، 748.5 ألف سهم، 92 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 370 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، أنه تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقرار رقم 1469 لسنة 2022 بتاريخ 25 أغسطس الجاري.

شركة غزل المحلة

قالت البورصة المصرية، إن إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة غزل المحلة لكرة القدم (غير مقيدة بالبورصة)، بلغت عدد 17,609,742 سهم.

وكانت شركة غزل المحلة لكرة القدم، قد فتح باب الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه في السوق الأولى وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم، وتم مد فترة الاكتتاب حتى اليوم الأحد، ونظرًا لعدم التغطية تم رد الأموال وعدم ورود أية طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور في نشرة الطرح، كما سيتم إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط.

إعمار

قالت شركة إعمار مصر العقارية، إنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، للاستحواذ على نسبة 25% من أسهم رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية.