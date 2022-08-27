3 مليارات جنيه تكلفة إنشاء جامعة المنوفية الأهلية وبدء الدراسة أكتوبر المقبل

المنوفية - فريق المحافظات

بدأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات زيارته الأولى لجامعة المنوفية بجولة تفقدية للموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية، وكان فى استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة منشآت جامعة المنوفية الأهلية والتى تقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى مركز بركة السبع على مساحة 18 فدانا وتصل تكلفة إنشائها وتجهيزاتها إلى قرابة 3 مليارات جنيه، حيث اطمأن الوزير على استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها فى أكتوبر المقبل، مشيدًا بالتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، سواء داخل مصر أو خارجها.

وعرض وزير التعليم العالي الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والبرامج التعليمية المستحدثة التى تقدمها لمواكبة الجيل الرابع وتخريج طالب قادر على اقتحام سوق العمل وتولى وظائف مستقبلية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتقديم خدمة تعليمة متميزة مع تحمل الدولة عبء التكلفة الأكبر من أجل خدمة الطلاب.

ورحب رئيس الجامعة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي فى أولى زياته للجامعة، موجها خالص التهنئة لتوليه منصب وزير التعليم العالي وتوليه حقيبة التعليم العالي وما تضمه من ملفات تعليمية هامة منها الجامعات الأهلية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التفقدية لجامعة المنوفية الأهلية التى حققت نسبة إنجاز عالية فى الإنشاءات والتجهيزات بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوفيره الدعم المالى اللازم لتنفيذ هذا الإنجاز الهام.

وعرض مبارك تاريخ رحلة إنشاء جامعة المنوفية الأهلية منذ أن كانت فكرة منذ توليه رئاسة الجامعة 2018 وإرسال خطاب للوزارة لبحث إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بوحدة بحوث طوخ طنبشا، وبدء رحلة العمل لتحقيق هذا الإنجاز الهام الذى تحقق الآن لتبدأ الدراسة بها فى برنامجين هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حتى يتم الانتهاء من كافة المنشآت والتجهيزات ليتوالى افتتاح باقى البرامج.

وأوضح مبارك أن الجامعة مصممة على أحدث مستوى معمارى، وتضم مبنى رئيسيا، به المكاتب الرئيسية، وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات، ومسرح، وقاعة مجلس الجامعة، وجميع القاعات مجهزة بأحدث التقنيات الفنية والصوتية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت مجهزة بأحدث الأجهزة، وتشمل (مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، مبنى المعامل)، فضلاً عن منطقة ترفيهية وكافتيريا، وملاعب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تضم 15 كلية هى (الطب والجراحة - طب وجراحة الأسنان - العلاج الطبيعي –الصيدلة – تكنولوجيا العلوم الصحية – التمريض – الهندسة –الحاسوب والذكاء الاصطناعي – العلوم الأساسية – العلوم الزراعية – الطب البيطري – الغذاء والصناعات الغذائية – الفنون والتصميم – العلوم الإنسانية والاجتماعية –الاقتصاد وإدارة الأعمال) بقدرة استيعابية للجامعة تصل إلى 9500 طالب تقريبًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعة سوف تقدم 20 برنامجًا، وتشمل (الطب والجراحة – طب وجراحة الأسنان –العلاج الطبيعي – دكتور الصيدلة – الأشعة والتصوير الطبي - تكنولوجيا المختبرات الطبية –علوم التمريض، ويضم 3 مسارات "مسار الرعاية التمريضية الطارئة – مسار توليد القبالة – مسار توليد حديثي الولادة" - هندسة الطاقة – تخطيط وتشييد المدن الذكية – هندسة المواد وإدارة التصنيع –هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة الحاسوب ويشمل 3 مسارات "الحوسبة السحابية – الحوسبة عالية الأداء – الأمن السيبراني" - الواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب – إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة – التكنولوجيا الحيوية الجزئية – الهندسة الزراعية والنظم الحيوية – تكنولوجيا الأغذية والالبان – التصميم الداخلي والديكور– الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية –إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

كما رحب مبارك بأعضاء مجلس النواب والشورى لحضورهم هذه الزيارة، حيث أشادوا بهذا الإنجاز الضخم لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ومزيدا من التوفيق والنجاحات والإنجازات لجامعة المنوفية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر على العمل المستمر على قدم وساق لتحقيق نسبة الإنجاز العالية فى الإنشاءات والتجهيزات فى وقت قياسى.

حضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسى أسعد التعليم والطلاب، الدكتور أنور إسماعيل مدير صندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.



وزير التعليم العالى بجامعة المنوفية الأهلية



وزير التعليم العالى