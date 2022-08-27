وزير التعليم: مناقشة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وآليات حضور الطلاب

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم مناقشة مقترحات لتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وحضور الطلاب للمدرسة وآليات تطبيقه ومشكلات التعريب فى المدارس الرسمية للغات، موضحا أن هناك مشروعا كبيرا يتم عمله وهو مشروع مدارس مصر الذكية، مزودة بشبكات إنترنت، وهى مدارس لغات وأول نموذج لها فى محافظة السويس، كما أن الوزارة لديها المدارس الرسمية الدولية، وهى مدارس تمنع الاحتكاك، حيث تمنح الطالب شهادات دولية بمصروفات معقولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال لقائه بصحفيى التعليم، أن المدارس الخاصة والدولية تحظى باهتمام كبير لدى الوزارة وهى جناح مهم لها.